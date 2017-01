Levenslang voor Indiër na misbruik dochter

Door: redactie

2/01/17 - 08u44 Bron: ANP

© getty.

Een Indiase man (34) die zich vergreep aan zijn tienjarige dochter verdwijnt daarvoor levenslang achter de tralies. Een speciale rechtbank noemde het "beschamend'' dat de Indiër zijn eigen kind misbruikte, terwijl hij juist de plicht had haar te beschermen. Dat meldt The Times of India vandaag.

De man zou zijn dochter hebben verkracht toen de moeder in 2014 weg was van huis. De zaak kwam uit toen het jonge slachtoffer haar broer in vertrouwen nam. Hij waarschuwde zijn moeder, die op haar beurt familieleden inschakelde.



Zij reageerden woedend en gingen de vader te lijf. Daarna stapte de vrouw naar de politie. De Indiër ontkende de beschuldigingen. Volgens zijn advocaten is de man valselijk beschuldigd omdat zijn vrouw een affaire had met een andere man. De rechtbank veegde dat verweer van tafel, onder meer omdat uit medisch onderzoek was gebleken dat het kind wel degelijk is verkracht.