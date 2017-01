"Dader van aanslag op nachtclub is afkomstig uit Centraal-Azië en is lid van IS"

Door: Fien Tondeleir

2/01/17 - 09u19 Bron: Huriyyet

Turkije heeft een foto verspreid van de vermoedelijke dader van de aanslag. © Ansa.

aanslag istanboel Het officieuze IS-persbureau 'Amaq' eist de aanslag op een nachtclub in Istanboel, oudejaarsavond, op. De dader, die nog steeds voortvluchtig is, zou afkomstig zijn uit Centraal-Azië, Kirgizië of Oezbekistan, en behoort tot de terroristische cel die in juni vorig jaar ook al een aanslag pleegde op de Atatürk-luchthaven. Dat heeft de Turkse krant 'Huriyyet' bericht.

IS spreekt in haar verklaring van een "gezegende operatie tegen de beschermer van het kruis, Turkije". "Een heldhaftige soldaat van het kalifaat heeft een slag geslagen tegen een van de bekendste nachtclubs waar de christenen deze feestdag van de afvalligen vieren."



Stilaan wordt meer bekend over de dader die op oudejaarsavond in nachtclub Reina toesloeg. Volgens verschillende getuigen lijkt het nu zeker dat de man Arabisch sprak. De Turkse krant 'Huriyyet' meldt daarnaast dat de dader aan het bloedbad in de luchthaven van Atatürk zou kunnen worden gelinkt. Op 28 juni 2016 vielen daar toen 45 doden en 238 gewonden toen zelfmoordterroristen zich opbliezen in Terminal 2 van het luchthavengebouw en er ook geschoten werd.



In dezelfde krant wordt ook gemeld dat Turkije op 30 december, een dag voor de raid, informatie ontvangen had van de Amerikaanse inlichtingendiensten over mogelijke aanslagen op oudejaarsavond in steden Istanboel of Ankara. Specifieke doelwitten werden daarbij niet vermeld.



Volgens nieuwszender CNN Turk, die zich baseert op bronnen bij de Turkse geheime dienst, heeft eerdere informatie ertoe geleid dat Turkije tussen 28 en 31 december alvast heel wat politie-invallen heeft uitgevoerd. 63 vermeende IS-leden werden toen opgepakt.



Bij de aanval op de nachtclub werden 39 mensen gedood. 26 van de 38 slachtoffers die al geïdentificeerd konden worden, zijn buitenlanders. Volgens het Turkse persagentschap Anadolu raakten ook 69 mensen gewond.