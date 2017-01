Minstens 9 doden bij instorting in Kazachstan

Door: redactie

2/01/17 Bron: Belga

Bij de gedeeltelijke instorting van een appartementsgebouw in het centrum van Kazachstan zijn minstens negen mensen om het leven gekomen. Dat meldt het Russische persagentschap Itar-Tass vandaag op gezag van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Het gebouw stortte gisterenavond om een nog onbekende reden in in de stad Sjachan, in de regio Karaganda. Vier overlevenden, onder wie twee kinderen, werden al vanonder het puin gehaald.



Volgens functionarissen is de reddingsoperatie nog aan de gang en kan de dodentol dus nog oplopen.