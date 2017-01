Ook Canadese onder de slachtoffers nachtclub Istanboel

Door: redactie

2/01/17 - 05u30 Bron: Belga

Mensen verlaten nachtclub Reina na de aanslag. Bij de slachtoffers zaten veel buitenlanders, onder wie ook een vrouw met de Canadese nationaliteit. © ap.

Bij de aanval van zondagochtend op de nachtclub Reina in de Turkse stad Istanboel, is ook een Canadese vrouw om het leven gekomen. Dat heeft de Canadese premier Justin Trudeau vandaag gemeld. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft de aanval ondertussen scherp veroordeeld.

Please read my full statement on the terrorist attack that claimed the life of a Canadian citizen in Istanbul: https://t.co/48jUlBH8lA — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) Mon Jan 02 00:00:00 MET 2017

"Het is met een grote droefheid dat ik het nieuws heb vernomen van de terroristische aanslag" in Istanboel, "die geleid heeft tot de dood van een Canadese vrouw", aldus Trudeau in een persbericht. "We rouwen vandaag met het Turkse volk en met alle landen die burgers zijn verloren in deze kwaadaardige aanval. En we rouwen om het zinloze verlies van een Canadese burger, en zijn vastberaden om te blijven samenwerken met alle bondgenoten en partners om te helpen in de strijd tegen het terrorisme en om ervoor te zorgen dat de daders van terreurdaden worden berecht."



Afschuwelijk en barbaars

De VN-Veiligheidsraad heeft de "afschuwelijke en barbaarse" aanval zondag, net als talrijke staatsleiders, scherp veroordeeld. "Alle daden van terrorisme zijn misdadig en niet te rechtvaardigen, ongeacht het motief, de plaats, het moment en de dader", klinkt het. De leden van de Veiligheidsraad bevestigen ook nog dat het terrorisme in al zijn vormen een van de meest ernstige bedreigingen is voor de internationale vrede en veiligheid, en benadrukt de noodzaak om de daders, organisatoren, financiers en sponsors van dergelijke "verwerpelijke terreurdaden" voor het gerecht te brengen.



In totaal kwamen bij de aanval 39 mensen om het leven, onder wie een man met de dubbele Turks-Belgische nationaliteit. De dader is nog steeds op de vlucht.