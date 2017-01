2016 meest gewelddadige jaar voor Chicago in bijna twee decennia

Door: redactie

2/01/17 - 04u15 Bron: Belga

Twee demonstranten hangen een groot spandoek op dat oproept de omstreden Dakota pijplijn te boycotten tijdens een football-match van de Minnesota Vikings en de Chicago Bears. © afp.

2016 was het meest gewelddadige jaar in de Amerikaanse stad Chicago in bijna 20 jaar. Dat melden de plaatselijke media op gezag van de politiestatistieken.

Het Chicago Police Department meldde dat er in de stad vorig jaar 762 moorden plaatsvonden en 3.550 schietincidenten, waarbij 4.331 slachtoffers vielen, aldus televisiezender ABC 7. Enkel al tijdens de nacht van oud naar nieuw werden 5 mensen gedood en raakten minstens dertig anderen gewond bij schietpartijen in de stad, meldt NBC.



Bendes en illegale wapens

Volgens de politie wordt de hoge graad van geweld in Chicago veroorzaakt door bendes en illegale wapens in de straten. In 2016 nam de politie 8.300 wapens in beslag, een stijging van 20 procent tegenover het jaar ervoor.



Politiechef Eddie Johnson verklaarde zondag dat zijn departement voor volgend jaar wil inzetten op een strengere aanpak van mensen die verschillende keren worden opgepakt voor het gebruik van wapens, een meer gerichte ordehandhaving door het gebruik van data en meer betrokkenheid van de gemeenschap. Daarnaast meldde Johnson dat zijn departement tegen 2018 versterkt zal worden met duizend extra agenten, en dat tegen 2017 elke agent een bodycam zal moeten dragen.



Beleidsmakers

Hij haalde echter ook uit naar de beleidsmakers. "Indien je een leider of beleidsmaker bent die iets te maken heeft met Cook County of de stad Chicago, zou je het verwerpelijk moeten vinden dat we vorig jaar meer dan 700 moorden hadden. Dat is gewoon onaanvaardbaar. Als je denkt dat dat oké is, dan heb ik een probleem met jou."