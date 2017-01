Toeriste gebeten door krokodil terwijl ze selfie wilde maken

Door: redactie

2/01/17 - 02u45 Bron: Thai PBS

Een Franse toerist is door een krokodil in Thailand gebeten toen ze een selfie wilde maken van haarzelf en haar man naast een zonnende krokodil in het Khao Yai natuurpark op Nieuwjaarsdag.

De Franse toeristen waren in de buurt van de Haew Suwat waterval, toen ze een krokodil zagen liggen die aan de oever aan het zonnebaden was. De toeristen beslopen het dier met het doel een selfie te maken met de krokodil op de achtergrond. Maar de vrouw verloor haar evenwicht en viel, waardoor de aandacht van de krokodil werd gewekt. Hij sloeg meteen toe en beet haar in haar linkerbeen.



Ziekenhuis

Een aantal Thaise toeristen zagen het incident gebeuren en waarschuwden de rangers in het park, die de vrouw naar het ziekenhuis brachten. De wond zou niet ernstig zijn en de vrouw verkeert in relatief goede conditie.



In het park zijn borden die in het Thais en Engels waarschuwen voor de aanwezigheid van krokodillen, maar die worden vaak door toeristen genegeerd, aldus de directie van het park.