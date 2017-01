Twintig leden van ELN-guerilla opgepakt in Colombia

Door: redactie

2/01/17 - 03u15 Bron: Belga

De Colombiaanse politie bij de plek waar een politieman door ELN werd vermoord, waarna zijn lichaam als booby-trap gebruikt werd. © afp.

De politie en het leger in Colombia hebben twintig leden van de rebellenbeweging ELN opgepakt, onder wie acht minderjarigen. Dat meldt het Colombiaanse ministerie van Defensie.

Tijdens de gezamenlijke operatie van het leger en de politie in het dorp Montecristo in het departement Bolivar, hebben de ordediensten "acht minderjarigen aangetroffen die gerekruteerd werden door de guerilla", aldus het ministerie op Twitter.



Vredesakkoord

De Colombiaanse regering ondertekende onlangs een vredesakkoord met de Farc, de grootste rebellenbeweging van het land, waarmee een einde moet komen aan het 52 jaar durende conflict tussen de Farc en het leger. De regering en de marxistische Ejército de Liberación Nacional, vandaag de enige nog actieve guerilla in het land, hebben ook aangekondigd vredesonderhandelingen te zullen opstarten. Op 10 januari zouden de voorbereidende gesprekken voor die onderhandelingen van start moeten gaan. Het ELN is, net als de Farc, ontstaan vanuit een landbouwopstand, en telt nog een 1.500-tal leden.



Vrijlating

Bogota heeft, als voorwaarde om de gesprekken van start te laten gaan, de vrijlating geëist van voormalig parlementslid Odin Sanchez, die zichzelf in maart aanbood bij ELN in ruil voor de vrijlating van zijn zieke broer Patrocinio, die in augustus 2013 werd ontvoerd.



ELN liet zaterdag nog bedrijfsleider Octavio Figueroa, die in maart ontvoerd werd, vrij in ruil voor losgeld. Naast Sanchez wordt nog minstens een Colombiaan, de arts Edgar Torres, vastgehouden door ELN.



Gewapend conflict

Bij het gewapende conflict tussen de overheid en een dertigtal linkse guerilla's en extreemrechtse paramilitairen, zijn sinds de jaren zestig al meer dan 260.000 mensen gedood. Meer dan 60.000 mensen zijn nog vermist, terwijl 6,9 miljoen mensen op de vlucht sloegen.