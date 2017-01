Duitse minister van Buitenlandse Zaken sceptisch over vrede in Syrië

Door: redactie

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Frank-Walter Steinmeier is sceptisch over de kans dat er een duurzame oplossing komt voor het conflict in Syrië, ondanks het feit dat er momenteel een staakt-het-vuren aan de gang is. Om tot een echt einde van de vijandelijkheden te komen, zijn echte politieke onderhandelingen nodig met alle relevante partijen, aldus de sociaaldemocraat in de krant Rheinische Post.

Ondertussen heeft het Syrische regime zijn bombardementen op de Syrische hoofdstad Damascus hervat, aldus rebellengroepen en Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten.



Wapenstilstand

Rusland bemiddelde samen met Turkije een wapenstilstand tussen verschillende vijanden in het Syrische conflict. Dat broze bestand, dat geen betrekking heeft op de jihadisten van groepen als al-Qaida en Islamitische Staat, is sinds vrijdag van kracht. "Om vooruitzichten te hebben voor vrede, is er meer nodig dan de afwezigheid van militaire confrontaties", zegt Steinmeier in de krant. "Het feit dat het staakt-het-vuren min of meer wordt gerespecteerd is een hoopvol signaal voor het Syrische volk. In de komende dagen en weken zal blijken of het mogelijk is om de wapenstilstand te stabiliseren."



Humanitaire toegang

Het blijft nu belangrijk dat de strijdende partijen snel de humanitaire toegang mogelijk maken tot alle belegerde regio's, en de hulpverleners niet hinderen. "Voor de mensen in Aleppo en andere belegerde plaatsen gaat het nu enkel maar om overleven", aldus Steinmeier. Rebellengroepen en het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten meldden ondertussen dat het Syrische regime zondag, na een etmaal zonder bombardementen, opnieuw begonnen is met luchtaanvallen. De rebellen waarschuwden zaterdag al dat ze de wapenstilstand zouden opblazen als het regime niet zou ophouden het bestand te schenden, aldus persagentschap Reuters.



Luchtaanvallen

De aanvallen waren gericht tegen wijken in Wadi Barada, waar de regeringstroepen en hun bondgenoten meer dan een week geleden een operatie gelanceerd hebben, aldus de bronnen. Volgens de staatsmedia en het Observatorium zijn honderden mensen de stad in de afgelopen dagen ontvlucht. Eerder op zondag vonden al luchtaanvallen plaats in het zuiden van Aleppo, en tijdens de nacht van zaterdag op zondag boekte het regime nog overwinningen tegen de rebellen in Oost-Ghouta, waar het tien boerderijen innam, aldus de rebellen en het Observatorium.