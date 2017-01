Door: redactie

2/01/17 - 03u00

© AP.

Bij een aanslag in het Turkse Istanboel zijn tijdens oudejaarsnacht minstens 39 doden en 69 gewonden gevallen. Ook de 23-jarige Kerim Akyil uit het Limburgse Houthalen liet er het leven. "We kunnen het niet geloven. Mijn broertje wou gewoon feestvieren", vertelt de zus van het slachtoffer.

© rv. De familie van Kerim kwam gisteren massaal samen bij het ouderlijk huis in Houthalen-Oost. De jonge twintiger vertrok vorige week vrijdag met het vliegtuig naar Turkije om er oudejaarsnacht te gaan vieren. Hij reisde alleen en had ter plaatse met een goede vriend afgesproken. "Dat deed hij wel vaker, alleen naar Istanboel reizen", getuigt zijn zus Kezibam. "Maar zaterdagnacht rond 2 uur kwam er plots een schrikwekkend telefoontje binnen bij de familie Akyil: er was een aanslag gepleegd in de stad waar hun zoon aan het fuiven was. "We probeerden hem te bellen en te sms'en, maar kregen geen gehoor. Volgens de Turkse ambassade in België zou hij overleden zijn, maar we kunnen het niet geloven. Toch wijst niks in de goede richting: hij heeft zich niet aangemeld in het hotel waar hij verbleef. Bovendien heeft hij gisteren ook zijn vliegtuig naar een tweede bestemming in Turkije niet gehaald." De vader en broer van Kerim zijn ondertussen naar Turkije afgereisd om meer duidelijkheid te krijgen. "We blijven achter met zoveel vragen", vertelt zijn zus in tranen.





Kwartier geschoten © rv. Onze landgenoot was zaterdagavond - samen met 700 à 800 anderen - aan het feesten in club Reina. Aan de deur stonden veiligheidsagenten en een gewapende politieman. Maar om 1.15 uur plaatselijke tijd stormde minstens één dader naar de deur van de discotheek. Hij schoot de politieman dood en ging de club binnen, waar hij in het wilde weg kogels afvuurde op alle feestvierders. Fatih Kir, een Belg van Turkse afkomst, was net binnengewandeld toen de hel losbarstte. "We waren er net tien minuten en hadden een drankje gehaald. Toen hoorde ik ineens schoten van kalasjnikovs", vertelde hij aan VTM Nieuws. "Ik heb één man gezien met een kalasjnikov want ik stond net aan de ingang toen het gebeurde. Het schieten heeft zeker een kwartier geduurd. Ik zag mensen doodvallen. De mensen waren... Het was echt een ramp", getuigt de man. Kir zelf kon wegvluchten met enkele veiligheidsmensen. Zijn vrienden raakten lichtgewond in de paniekerige massa, maar stellen het al bij al goed. Heel wat feestvierders raakten vertrappeld toen iedereen naar buiten probeerde te vluchten.



De Turkse politie was snel ter plaatse. In de stad, die in 2016 al vijf keer was getroffen door terreur, waren liefst 17.000 agenten aanwezig. Toch konden ze de dader niet meer aantreffen. Inmiddels is een foto van de man verspreid en een "intense klopjacht" gestart. (zie rechts) Het aantal dodelijke slachtoffers liep snel op tot 39, van wie er vier nog niet zijn geïdentificeerd. Er vielen minstens 69 gewonden. Onder de slachtoffers zijn heel wat buitenlanders, onder meer uit Frankrijk, Jordanië, Tunesië en Saoedi-Arabië. Ondanks de onrustige periode en tal van eerdere aanslagen in het land, vreesde de familie van het Belgisch-Turks slachtoffer niet meteen voor een onveilige situatie op de plek waar Kerim verbleef. "We reizen geregeld naar Turkije, en ook verleden jaar gingen we al eens naar Istanboel rond de kerstperiode. Normaal is het daar altijd rustig. We begrijpen het niet", vertelt de zus van het slachtoffer.