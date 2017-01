Turkse premier: "Terrorist in nachtclub droeg geen kerstmanpak"

Door: redactie

Mensen hebben bloemen bij nachtclub Reina neergeleid na de schietpartij op oudjaarsavond. © afp.

De terrorist die afgelopen nacht een bloedbad aanrichtte in een exclusieve nachtclub in Istanbul zag er niet uit als een kerstman. Dit heeft de Turkse premier Binali Yildirim zondag beklemtoond. Berichten over een terrorist in een kerstmanpak zijn onjuist, zei de premier, die sprak van één bewapende terrorist.