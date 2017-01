Moeder Wesley Sneijder: "Ga weg uit Istanboel"

Door: redactie

1/01/17 - 23u41 Bron: ANP

© anp.

De moeder van de Nederlandse voetballer Wesley Sneijder hoopt dat haar zoon met zijn gezin weggaat uit Istanboel. Dat heeft ze tegen Shownieuws gezegd in een eerste reactie op de aanslag op nachtclub Reina in Istanboel, waarbij 39 mensen om het leven zijn gekomen.

De vrouw van Sneijder, Yolanthe, was een vaste bezoeker van de nachtclub, meldde De Telegraaf eerder vandaag.



Zijn moeder Sylvia zegt dat haar zoon direct op de hoogte was van de aanslag. ''Ze zijn op vakantie. Gelukkig wel'', vertelt ze. ''Wat als zij daar wel waren geweest en daar oud en nieuw hadden gevierd? Wat dan?'', vraagt de moeder van de speler van Galatasaray zich verder af.



Sylvia stelt er iedere dag mee bezig te zijn dat haar familieleden ''daar'' zitten. ''Ik hoop iedere dag weer dat er niks gebeurt. Wesley moet natuurlijk gewoon weer daar naartoe om te voetballen. Het is iedere dag hopen en bidden dat ze daar eigenlijk weggaan.''