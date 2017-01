Dit zijn de slachtoffers van de aanslag in Istanboel

Door: redactie

1/01/17 - 21u43

© AFP, Twitter.

Wat een groots feest moest worden, is geëindigd in een drama. In de bekende nachtclub Reina in Istanboel heeft een schutter vannacht een bloedbad aangericht. Minstens 39 mensen kwamen om het leven, waaronder heel wat buitenlanders. Inmiddels is de identiteit van enkele slachtoffers bekend. Dit zijn hun namen en gezichten.

Kerim A. (23) Eén Belg heeft de dolle doortocht van de schutter met zijn leven moeten bekopen. Het gaat om de 23-jarige Houthalenaar Kerim A, die samen met vrienden in Istanboel oud op nieuw was gaan vieren. Hij was gekend in de gemeenschap en zijn hele familie is geliefd. "Hier zijn geen woorden voor", aldus de burgemeester van Houthalen-Helcheren, die de gechoqueerde en rouwende familie vanmiddag een hart onder de riem ging steken. © Facebook Kerim A..

Burak Yildiz (21) Onder de slachtoffers is ook de piepjonge Turkse politieagent Burak Yildiz (21). Hij stond aan de ingang toen de schutter uit het niets aanstormde en hem doodschoot. Burak was pas 12 maanden agent en was een van de eerste slachtoffers van de aanslag. #İstanbul #reina #Turkey - Burak Yildiz, 21 years old was of the first victims during terror attack. Only 21 years old!!!! #istanbulattack pic.twitter.com/mkxPSqLYpf — Alper Gel (@GelAlper) 1 januari 2017

Fatih Çakmak (35) Ook bewakingsagent Fatih Çakmak was bij de eerste slachtoffers. De privébewaker was enkele weken geleden nog aan de dood ontsnapt bij de aanslag aan het Besiktas voetbalstadium. Deze keer had hij geen geluk. Hier poseerde hij voor een foto met voetbalvedette Zinedine Zidane. Beşiktaş'taki saldırıdan kurtulan güvenlik amiri Fatih Çakmak Reina'da hayatını kaybetti https://t.co/GeM9riuTlr pic.twitter.com/IPL8sKEev9 — Al Jazeera Türk (@AJTurk) 1 januari 2017

Hatice Koç'un (27) Bewakingsagente Hatice Koç'un, mama van een kindje van 3 jaar oud, stierf niet veel later. Another victim of #Istanbul attack. Hatice Karcilar, a young private security woman, killed last night in #Reina night club.#RIP pic.twitter.com/4qxz82QCXv — Antonello Guerrera (@antoguerrera)

Kenan Kutluk Kenan Kutluk was een geliefde ober in de nachtclub. Geregeld poseerde hij trots met de vele celebs die in de nachtclub kwamen feesten. Zo circuleren er foto's van hem op het internet met voetballers Diego Costa en Mesut Özil. Ober Kenan laat een vrouw en twee kinderen achter. Garson olarak çalıştığı #Reina katledilen Kenan Kutluk'u Umraniye Cemevi'nden Hakk'a uğurladık. Yarın Sivas Zara'da topraga verilecek. pic.twitter.com/JEsAihxu7F — Murat KANTEKİN (@muratkantekin) 1 januari 2017

Leanne Nasser (18) De jonge Israëlische Leanne Nasser (18) was met drie vriendinnen aan het feesten toen ze plots geraakt werd. Twee van haar vriendinnen raakten gewond, een derde werd niet geraakt maar verkeert in shock. Leanne zelf overleefde de schietpartij niet. Ze werd nog levend naar het ziekenhuis gevoerd, maar bezweek aan haar verwondingen. İsrail dışişleri bakanlığı açıkladı. Kurbanlardan birisi 18 yaşında İsrail Vatandaşı Leanne Nasser :( pic.twitter.com/aL0WOWifrI — Andrea (@domandrea_) 1 januari 2017

Ahmed R Essam Ook voor de Iraakse student Ahmed R Essam eindigde het feest met de dood. Hij studeerde Internationale Relaties aan de universiteit in Erbil.

RIP Ahmed R Essam, Iraqi #IDP & student of int. relations at CihanUni in #Erbil killed last night during the night club attack in #Istanbul pic.twitter.com/yydN70d4Nc — Abdulrahman Hamdi (@havall73) 1 januari 2017

Elias Wardini en Rita Chami Het Libanese ministerie van Buitenlandse Zaken heeft laten weten dat er drie Libanese burgers zijn omgekomen bij de aanslag in de nachtclub. Het gaat om Elias Wardini (26), Rita Chami en Haikal Musalam. 3 beautiful young souls have gone today due to #ISTANBULATTACK ..

Rita Chami, Haykal Mousallem, Elias Wardini.. #RIP

So sad.. #Lebanese pic.twitter.com/slr7v5vl6w — Racha El Halabi (@Racha93halabi) 1 januari 2017

Ayhan Arik (47) Sommige slachtoffers zijn intussen al begraven. Zo ook reisagent Ayhan Arik (47). Hij laat een vrouw en twee zonen achter. © epa. © afp.