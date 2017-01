Jongeren blazen auto op in Amsterdam: "Wauw, wauw!"

Door: redactie

1/01/17 - 18u31 Bron: at5, anp

video Tijdens oud en nieuw heeft de politie in Amsterdam 32 mensen aangehouden, acht minder dan de vorige jaarwisseling. Er waren elf incidenten waarbij politie, brandweer en een verkeersregelaar werden bestookt met zwaar vuurwerk. Dat heeft de gemeente Amsterdam vandaag gemeld.

De Nederlandse zender AT5 heeft beelden in handen gekregen van een autobrand in de Nederlandse hoofdstad. Te zien is hoe een geparkeerde Citroen C1, vermoedelijk met vuurwerk, wordt opgeblazen.



De brand ontstond in Amsterdam-West, rond 22.50 uur. Meerdere jongeren jutten elkaar op, waarna de filmer zich op zo'n twintig meter afstand achter een andere geparkeerde auto verschuilt. De knal die daarna ontstond is enorm, vlammen slaan metershoog uit het dak. "Wauw, wauw", werd er geroepen.



Veel hulpverleners moesten het ook deze jaarwisseling weer ontgelden in Nederland. In diverse grote steden en andere plaatsen werden agenten en brandweerlieden en medewerkers van de ambulance aangevallen en bekogeld met vuurwerk en stenen. Er werden honderden raddraaiers aangehouden.