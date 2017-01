Tien meldingen van seksuele delicten tijdens nieuwjaarsnacht in Keulen

Door: redactie

De politie van Keulen nam maatregelen na de onrust rond de jaarwisseling van 2015 en 2016. Toen werden er honderden klachten ingediend over seksueel geweld.

De overgang van oud naar nieuw zou in de Duitse stad Keulen een pak rustiger verlopen zijn dan een jaar geleden. Toen werden er honderden klachten ingediend over aanrandingen. Nu waren er tien meldingen van seksuele delicten.

"Er waren groepen die vergelijkbaar agressief waren als vorig jaar", zei Jürgen Mathies van de politie van Keulen, "maar het grote verschil is dat de agenten ditmaal consequent optraden." Zo werd de identiteit van 650 mensen gecontroleerd, bijna uitsluitend Noord-Afrikanen. Zij trokken dit jaar opnieuw met honderden naar Keulen. Aan 190 mensen werd de toegang tot de feestzone in de stad ontzegd. 92 mensen werden in hechtenis genomen.



Racial profiling

Matthies verzet zich tegen het verwijt dat de agenten aan racial profiling deden, dat ze met andere woorden een bevolkingsgroep viseerden. "Het ging om het gedrag van de mannen. In het merendeel van de gevallen moest er met mogelijke delicten rekening gehouden worden. En er werden overigens ook Duitsers gecontroleerd", voegde hij toe.