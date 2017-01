Doden bij zelfmoordaanslag in Syrische havenstad Tartus

Door: redactie

Bij een zelfmoordaanslag op de veiligheidsdiensten in de Syrische havenstad Tartus zijn doden gevallen. Twee aanvallers in militaire uniformen bliezen zich op nabij een patrouille. Twee leden van die patrouille kwamen daarbij om het leven.

Het is nog niet duidelijk wie achter de aanslag zit. In Tartus heeft Rusland, een bondgenoot van het regime van president Assad, een zeemachtbasis.



Rusland bemiddelde samen met Turkije een wapenstilstand tussen verschillende vijanden in het Syrische conflict. Dat broze bestand is sinds vrijdag van kracht.