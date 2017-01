"Gewonden bij schietpartij voor moskee in Istanboel"

KVE

1/01/17 - 15u55 Bron: Focus

© reuters.

Turkse media berichten over een schietpartij deze namiddag voor een moskee in het noorden van Istanboel. Er is voorlopig sprake van minstens twee gewonden. Dat bericht het Turkse persbureau Dogan. Het is nog niet duidelijk of het om een terroristische daad gaat.