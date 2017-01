Paus Franciscus lanceert een oproep voor een wereld zonder haat

bewerkt door: redactie

Paus Franciscus heeft tijdens het Angelus na de nieuwjaarsmis opgeroepen tot een wereld zonder haat en geweld. "Het wordt een goed jaar, als iedereen probeert dag voor dag iets goeds te doen", zei de paus. "Vrede wordt bereikt als men neen zegt tegen haat en ja tegen broederlijkheid en verzoening."

De gedachten van de 80-jarige paus gingen ook uit naar de slachtoffers van de aanslag die gisterennacht in Istanboel plaatsvond. Er vielen tientallen doden, waaronder één Belg.



"Helaas heeft het geweld ook deze nacht weer zijn stempel gedrukt op onze wensen en onze hoop", zei Franciscus. "God moge iedereen steunen, die wat onderneemt tegen het kwaad van de terreur en het bloedvergieten, dat de wereld in zijn greep houdt."



Op de Wereldvredesdag, die de Katholieke Kerk al 50 jaar op 1 januari houdt, riep Franciscus ook op tot een geweldloze politiek.



Narcistisch hart

In zijn nieuwjaarsmis waarschuwde de Argentijn voor egoïsme en spirituele verlatenheid. "Die komt tot stand in een narcistisch hart, dat enkel op zichzelf en de eigen belangen is gericht", zei hij. "Zo'n houding is een kankergezwel dat de ziel aantast en bederft. In een versnipperde en verdeelde cultuur en met het verlies van familiale banden, zal het gevoel van verweesdheid, grote leegte en eenzaamheid alleen maar toenemen."