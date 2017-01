Zelfmoordaanslag van tienjarig meisje in Nigeria

Door: redactie

1/01/17 - 14u28 Bron: Belga

© afp.

Een tienjarig meisje is gisteravond omgekomen bij een poging tot een zelfmoordaanslag, waarbij verschillende gewonden zijn gevallen in Maiduguri, de wieg van de soennitische terreurgroep Boko Haram, in het noordoosten van Nigeria. Dat verklaarden getuigen.