Minstens 23 doden en 17 vermisten na brand op Indonesische boot

Door: redactie

1/01/17 - 11u32 Bron: Belga

© ap.

Indonesië Minstens 23 mensen zijn omgekomen nadat brand was uitgebroken op een houten boot die onderweg was naar een 50 kilometer verder gelegen vakantie-eiland in de Baai van Jakarta. Volgens de autoriteiten konden 194 mensen van de boot gehaald worden, maar zijn er nog 17 vermisten. Nog eens 17 anderen werden met verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis, aldus politiewoordoverder Ferry Budiharso.