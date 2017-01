Vliegtuigjes crashen nabij Dallas: twee doden

Door: redactie

1/01/17

In de Amerikaanse staat Texas zijn zeker drie mensen omgekomen bij de botsing van twee vliegtuigjes. Dat meldde de nieuwszender CNN onder aanhaling van de politie van McKinney.

Beide toestellen zijn in de omgeving van een depot op het vliegveld van de Aero Country neergestort, zei Lynn Lunsford, woordvoerster van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit in Texas.



Beide vliegtuigen vlogen volgens de zichtvliegvoorschriften en hadden geen contact met het luchtverkeerscentrum. Ze moeten elkaar dus letterlijk te laat opgemerkt hebben. McKinney ligt in de buurt van Dallas.