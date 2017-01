"Mensen sprongen in Bosporus": overlevende getuigt over paniek nadat 'kerstman' vuur opent in nachtclub in Istanboel

Door: redactie

1/01/17 - 08u46 Bron: Belga

video Het moest een nacht van feesten en vergeten worden, weg van de trauma's van 2016. Maar tien minuten na zijn aankomst in Reina, een van de hipste nachtclubs van Istanboel, onvluchtte voetballer Sefa Boydas de chaos en de dood die werd gezaaid door een als kerstman verklede schutter.

"Net op het ogenblik dat we onze plaats innamen nabij de ingang, ontwikkelde er zich veel stof en rook. Er klonken geweerschoten", doet de profvoetballer van de bescheiden club Beylerbeyi zijn verhaal aan persagentschap AFP. De aanval gebeurde zondag om 1.15 uur (23.15 uur Belgische tijd). Een man opende het vuur op de 700 tot 800 aanwezigen die er nieuwjaar kwamen vieren. Eerst schoot hij een politieagent en een man in burger voor de ingang dood. De balans: 39 doden, waarbij minstens zestien buitenlanders, en 65 gewonden. Momenteel zijn al 21 doden geidentificeerd. Minister Didier Reynders meldt dat er voorlopig geen Belgen bij de slachtoffers zijn. "De balans zal wellicht nog oplopen. Toen ik wegliep, vertrappelden mensen mekaar", beschreef Sefa Boydas, die met twee vriendinnen naar de nachtclub was gekomen. Het was paniek onder de feestvierders, sommigen sprongen in de Bosporus om aan de dodelijke kogels te ontsnappen.

Bewusteloos

"Bij het horen van de geluiden vielen meerdere vrouwen bewusteloos", vertelde hij nog. Dat was het geval bij een van zijn vriendinnen. "Ik heb ze op mijn rug genomen en ben onmiddellijk beginnen lopen. Ik weet niet hoe ik er in geslaagd ben weg te vluchten. Op zo'n ogenblikken wacht je niet. Er werd links geschoten, dan wordt er naar rechts geduwd. Zeker vijftig mensen zijn wellicht op die wijze ontsnapt", schat hij.



Volgens deze getuige was de politie erg snel ter plaatse. "Maar de agenten konden de toestand niet onmiddellijk in handen nemen. Ze wisten niet wie de schutter was. Ze verdachten ons allemaal".



De Turkse autoriteiten spraken nadien over een terrorist, maar Turkse media gewagen over "minstens één schutter" verkleed als kerstman. Volgens de Turkse minister van Binnenlandse Zaken Süleyman Soylu wordt de terrorist nog steeds opgespoord.



Om de festiviteiten van nieuwjaar te omkaderen hadden de autoriteiten 17.000 politieagenten in Istanboel ontplooid, maakten ze eerder bekend.