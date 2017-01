Keulse politie controleert honderden Noord-Afrikanen

Door: redactie

1/01/17 - 07u29 Bron: Belga

© reuters.

Aan het centraal station in Keulen heeft de politie in de nacht van oud naar nieuw honderden mensen van Noord-Afrikaanse origine gecontroleerd aan de stations in de stad. Dat meldt de politie, die in groten getale gemobiliseerd werd na de massale seksuele geweldplegingen tijdens de oudejaarsnacht van 2016.