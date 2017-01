Toppunt van mokken: man spreekt na 20 jaar eindelijk terug met zijn vrouw

video Mokken is een activiteit die wij meestal met kinderen associëren, en doorgaans houden ze het ook niet heel lang vol. Deze Japanse man heeft de praktijk echter tot een kunst verheven: hij sprak uit wroeging meer dan 20 jaar lang niet met zijn vrouw, en ze wist niet eens waarom.

Een ja- of nee-knikje en wat gegrom, meer kreeg Yumi de laatste twee decennia niet uit haar man Otou Katayama. Alles was peis en vree toen ze huwden, maar een paar jaar later kreeg ze ineens beeld zonder klank. Ze bleef al die tijd proberen om toenadering te zoeken, maar tevergeefs.



Het was uiteindelijk 18-jarige zoon Yoshiki die ingreep. Hij vertelde op een Japanse tv-show dat hij zich niet kon herinneren dat zijn ouders ooit een normaal gesprek hadden. "Zij spreekt normaal tegen hem, maar hij antwoordt nooit", klinkt het. "Het is eenrichtingsverkeer." Ook zijn twee oudere zussen hebben de twee nooit weten praten.



Niet genoeg aandacht

Uiteindelijk weten de programmamakers de twee samen op een bankje te krijgen, waarna Otou zijn best doet om het uit te leggen. Hij verklaart dat hij jaloers was op de aandacht die Yumi aan de kinderen gaf, en hij vond dat hij niet genoeg affectie van haar kreeg. En dus besloot hij te gaan mokken.



Het is een bizar gesprek, waarin Otou niet lijkt te beseffen hoe belachelijk zijn handelingen zijn. "Op de een of andere manier is het een tijdje geleden dat we nog gepraat hebben", aldus de man. "Je was zo druk bezig met de kinderen." Dat er geen weg terug is, laat hij nog vallen, maar hij toont wel enig berouw. "Ik weet dat je veel te verduren hebt gekregen. Ik wil dat je weet dat ik je dankbaar ben." Hij belooft haar ten slotte dat ze in de toekomst nog gesprekken zullen hebben, tot grote vreugde van zijn huilende kinderen. Eind goed, al goed. *kuch*