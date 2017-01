Neef van Kennedy moet straf wegens moord uitzitten

Door: redactie

Verenigde Staten Drie jaar na zijn vrijlating moet Michael Skakel, een neef van de Kennedy-clan, mogelijk terug naar de gevangenis en de rest van zijn straf wegens moord op een meisje uitzitten. Het hooggerechtshof van de Amerikaanse staat Connecticut verklaarde vrijdag het verdict van een jury van twaalf gezworenen uit 2002 als gegrond nadat een lagere rechtbank het vonnis in 2013 had opgeschort.

Skakel is een neef van Ethel Kennedy, de weduwe van de vermoorde Robert Kennedy, een broer van de vroegere president John F. Kennedy. De afgelopen jaren mocht de nu 56-jarige Skakel op borgtocht in vrijheid doorbrengen, nadat hij daarvoor meer dan tien jaar achter de tralies had gezeten. Zijn advocaat wil de jongste gerechtelijke beslissing aanvechten en bereiken dat Skakel tot de uitputting van alle rechtsmiddelen op vrije voeten mag blijven.



Skakel zou op 15-jarige leeftijd, dus 41 jaar geleden, de evenoude Martha Moxley met een golfclub hebben doodgeslagen. Toen hij schuldig werd bevonden, wat hem 20 jaar tot levenslange gevangenisstraf zou kosten, vocht hij dat aan met de argumentering dat zijn toenmalige advocaat hem op het proces onvoldoende had verdedigd. Een rechter volgde dat argument in 2013 en kende hem een nieuw proces toe, dat er tot dusver niet is gekomen. Het hooggerechtshof van Connecticut besliste nu dat de verdediging van Skakel redelijk toereikend was en het verdict dus gegrond is.