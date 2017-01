Tunesië wil harder optreden tegen burgers na aanslag Berlijn

Door: redactie

1/01/17 - 09u48 Bron: Belga

Youssef Chahed © afp.

Tunesië wil islamistische staatsburgers harder aanpakken en terugkeerders uit oorlogsgebieden onmiddellijk arresteren of onder toezicht plaatsen. "Als een terrorist terugkomt, wordt hij gearresteerd en onder de geldende antiterreurwetten vervolgd", zei de Tunesische regeringsleider Youssef Chahed in een interview met het Duitse persbureau dpa.

De regering beschikt over lijsten met de namen van personen die zich in het buitenland bij de terreurorganisatie Islamitische Staat hebben aangesloten. Premier Chahed zei dat zijn land er "alles" aan zal doen om zijn goede betrekkingen met Duitsland te behouden in de nasleep van de terroristische aanslag, die vermoedelijk werd gepleegd door een Tunesische asielzoeker.



Tunesië probeert zijn internationaal imago op te poetsen nadat de Tunesiër Anis Amri met een gestolen vrachtwagen over een kerstmarkt in Berlijn denderde, waarbij 12 mensen werden gedood en tientallen anderen verwond. "Amri vertegenwoordigt het Tunesische volk niet", verklaarde Chahed.



Geradicaliseerd

Volgens de regering vechten momenteel 2.900 Tunesiërs in Syrië of Irak aan de zijde van de jihadisten. Amerikaanse denktanks gaan uit van 7.000 Tunesische strijders. Amri heeft zich evenwel in Europa geradicaliseerd, benadrukte de premier.



Als het om de terugname van geweigerde asielzoekers gaat, houdt Tunesië zich aan alle geldende wetten en akkoorden. De asielaanvraag van Amri werd in de zomer afgewezen. Hij kon echter door ontbrekende documenten uit Tunesië niet onmiddellijk uitgewezen worden.