"Tientallen gewonden bij aanval op club in Istanboel"

Door: Redactie

1/01/17 - 00u27

Bij een club in de Turkse stad Istanboel is vannacht een gewapende aanval gepleegd. Volgens de eerste berichten van de Turkse zender NTV zouden er tientallen gewonden zijn.

De aanval vond plaats in Reina, een bekende nachtclub bij de Bosporusrivier in de wijk Ortakoy. Volgens de eerste berichten schoten aanvallers in kerstmanoutfits willekeurig in het rond.



NTV spreekt van minstens twee doden, volgens onbevestigde berichten een politieman en een burger. Er zouden ongeveer 20 à 30 gewonden zijn, meldt NTV. Toen de aanval plaatsvond, zouden in de club 700 à 800 mensen zijn geweest, aldus Mynet Haber.



NTV heeft het over twee schutters, van wie een zich nog zou verschansen in de zaak. Andere bronnen hebben het over slechts één schutter.



Gespecialiseerde politietroepen bereiden een inval voor, meldt CNN Turk. Op beelden is te zien hoe politievoertuigen het gebouw omsingelen terwijl ambulances toesnellen.