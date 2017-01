Feestende mensen neergemaaid in Istanboel: "35 doden en 40 gewonden"

Door: Redactie

1/01/17 - 00u27

video In een club in de Turkse stad Istanboel heeft een schutter vannacht een bloedbad aangericht. De gouverneur van Istanboel spreekt van 35 doden en 40 gewonden.

© epa. De aanslag vond plaats in Reina, een bekende nachtclub bij de Bosporus in de wijk Ortakoy. Volgens gouverneur Vasip Sahin was er één schutter, die zich volgens lokale media had verkleed als kerstman en willekeurig in het rond schoot. Op bewakingsbeelden is te zien hoe een man een dergelijk kostuum lijkt uit te trekken. Het is niet duidelijk waar hij zich nu bevindt.

Feest Sahin zegt dat de man eerst buiten de discotheek een politieagent neerschoot voor hij naar binnen ging. Toen de aanval plaatsvond, zouden in de club volgens zender NTV 500 à 600 aanwezigen Nieuwjaar aan het vieren zijn geweest.



Nachtclub en restaurant Reina ligt aan het water en is één van de populairste uitgaansplekken in Istanboel. Sommige aanwezigen zouden in het water zijn gesprongen om aan de schoten te ontsnappen. Zij werden gered door de politie. © reuters.