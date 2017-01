Aanslag in Istanboel: minstens 39 doden, daders nog spoorloos

Door: Redactie

video In een club in de Turkse stad Istanboel heeft een schutter vannacht een bloedbad aangericht. De Turkse minister van Binnenlandse Zaken, Süleyman Soylu, heeft meegedeeld dat er minstens 39 doden zijn gevallen en dat er nog 69 mensen in het ziekenhuis liggen. Vier daarvan zijn er erg aan toe.

© epa. De aanslag vond plaats in Reina, een bekende nachtclub bij de Bosporus in de wijk Ortakoy. De club zou zowel bij de lokale bevolking als bij buitenlanders populair zijn. Inmiddels zijn er 21 slachtoffers geïdentificeerd, van wie er 15 of 16 uit het buitenland afkomstig zijn. Dat meldt de Turkse minister van binnenlandse zaken.



Volgens gouverneur Vasip Sahin was er één schutter, die zich volgens lokale media had verkleed als kerstman en willekeurig in het rond schoot. Op bewakingsbeelden is te zien hoe een man een dergelijk kostuum lijkt uit te trekken. Het is echter niet duidelijk hoeveel daders er precies zijn: sommige media spreken van één aanvaller, andere van twee. Ook is onbekend waar die daders zijn en wat het motief van de aanslag is. "De zoektocht naar de terrorist is nog aan de gang. Ik hoop dat hij snel wordt opgepakt", aldus Soylu. © Google Maps.

Feest Sahin zegt dat een schutter eerst buiten de discotheek een politieagent neerschoot voor hij naar binnen ging. Getuigen verklaarden dat de aanvaller of aanvallers iets in het Arabisch riepen, aldus persagentschap Dogan. Toen de aanval plaatsvond, zouden in de club volgens zender NTV 500 à 600 aanwezigen Nieuwjaar aan het vieren zijn geweest.



Nachtclub en restaurant Reina ligt aan het water en is één van de populairste uitgaansplekken in Istanboel. Sommige aanwezigen zouden in het water zijn gesprongen om aan de schoten te ontsnappen. Zij werden gered door de politie. © reuters.

Gespecialiseerde politietroepen kwamen ter plaatse voor een inval, meldt CNN Turk. Op beelden is te zien hoe politievoertuigen het gebouw omsingelen en ambulances toesnellen. Volgens NTV doorzoeken speciale politie-eenheden en explosieventeams de club. © screenshot.

Medeleven © afp. L'année débute dans l'horreur à #Istanbul. Nos pensées vont aux victimes, à leurs proches et au peuple turc.¿¿¿¿¿¿¿¿ — didier reynders (@dreynders) Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) heeft vanochtend vroeg de aanval op een nachtclub in Turkije veroordeeld. Hij sprak in een tweet zijn medeleven uit voor de slachtoffers en de Turkse bevolking. "Het jaar begint vreselijk in Istanboel. Onze gedachten zijn bij de slachtoffers, hun families en de Turkse bevolking", schreef hij.



"Het had een feestnacht moeten worden. Terroristen hebben de nacht echter veranderd in een nacht van geweld, dood en wanhoop. Mijn gedachten zijn bij Istanboel", tweette ook Europees parlementsvoorzitter Martin Schulz.



De Amerikaanse president Barack Obama heeft zijn hulp aangeboden aan de Turkse autoriteiten. "De president drukte zijn medeleven uit aan de onschuldige levens die verloren zijn gegaan en heeft zijn team opgedragen om, als dat nodig is, de geschikte assistentie te bieden aan de Turkse autoriteiten, en om hem om de hoogte te houden van de situatie", klinkt het in een mededeling die verspreid werd door ABC News.



Het Witte Huis spreekt bovendien van een wrede aanval. "Dat zo'n gruweldaad kan plaatsvinden tegen onschuldige feestvierders, van wie er veel oudejaarsavond aan het vieren waren, benadrukt de wreedheid van de aanvallers", klinkt het. "We herbevestigen de steun van de VS aan Turkije, onze NAVO-bondgenoot, in onze gedeelde vastberadenheid om alle vormen van terrorisme het hoofd te bieden en te verslaan."



NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg spreekt van een "tragische start voor 2017 in Istanboel. Mijn gedachten zijn met de getroffenen van de aanval op mensen die oudejaarsavond vieren, en met het Turkse volk." © epa.