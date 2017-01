Zes doden en dertien gewonden bij kettingbotsing in Duitsland

Door: redactie

Bij een kettingbotsing op een autosnelweg in zuiden van Duitsland zijn vannacht zes mensen om het leven gekomen en dertien anderen gewond geraakt. Dat meldt de lokale politie.

De crash gebeurde rond 01.00 uur 's ochtends in de buurt van de stad Bad Grönenbach, in de deelstaat Beieren, aldus de politie. Er was op dat moment veel mist. De hulpdiensten waren lang ter plaatse, en de A7werd afgesloten in één richting.



In 2016 verloren in Duitsland 3.280 mensen het leven op de weg, een daling van 5,2 procent tegenover het jaar ervoor.