"Twee kinderen gedood bij artilleriegeschut van regime in de buurt van Aleppo"

31/12/16

In Syrië zijn vanavond door artilleriegeschut van het regime van president Bashar al-Assad tegen rebellen in de buurt van Aleppo twee kinderen om het leven gekomen. Dat meldt het in Londen gevestigde Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten. In het land geldt nochtans een staakt-het-vuren, dat al enkele keren geschonden werd.

De schendingen van de wapenstilstand vinden plaats in dezelfde periode dat de VN-Veiligheidsraad unaniem een resolutie goedkeurde waarin ze haar steun uitspreekt voor het staakt-het-vuren, dat door Rusland en Turkij werd onderhandeld en sinds donderdagavond van kracht is, en die de voorbode moet zijn van vredesgesprekken tussen het regime en de oppositie in de Kazachse hoofdstad Astana.



"Twee kinderen werden gedood bij artilleriegeschut van het regime tegen een dorp in een rebellengebied, in het westen van Aleppo", aldus directeur van het Mensenrechtenobservatorium Rami Abdel Rahmane.



Het regime van Assad kondigde op 22 december aan dat het de volledige controle herwonnen had over Aleppo na vier jaar van gevechten en de evacuatie van tienduizenden burgers en rebellen die in de laatste door de rebellen gecontroleerde wijken in de stad woonden.



Door de oorlog in Syrië zijn sinds maart 2011 meer dan 310.000 doden gevallen en miljoenen mensen op de vlucht geslagen. Enkel al in 2016 zijn bijna 60.000 mensen gedood, onder wie 13.617, blijkt uit cijfers van het Observatorium voor de Mensenrechten.