Regering en bisschoppen in Congo spreken van akkoord

Door: redactie

31/12/16 - 21u30 Bron: AFP

Monseigneur Marcel Utembi, voorzitter van de nationale bisschoppenconferentie. © afp.

In Congo is er volgens de regering en de bemiddelende bisschoppen toch een akkoord gekomen tussen meerderheid en oppositie, dat een einde moet maken aan de politieke crisis sinds het verstrijken van de ambtstermijn van president Kabila.

"We zijn erin geslaagd het akoord rond te krijgen. Alles is geregeld", zei justitieminister Alexis Thambwe Mwamba, die eraan toevoegde dat het akkoord vanavond nog getekend wordt. "We zijn klaar en het akkoord ligt er. We hebben een akkoord gevonden over alle punten", zei ook monseigneur Marcel Utembi, de voorzitter van de nationale bisschoppenconferentie (Cenco), die als bemiddelende instantie optrad. Rond 20.30 uur zou het akkoord op de zetel van de Cenco getekend worden. Het is niet duidelijk of president Kabila die ondertekening zou bijwonen.



Volgens een raadgever van de historische oppositiefiguur √Čtienne Tshisekedi is er een akkoordtekst, maar moet die nog bij Tshisekedi afgetoetst worden voor er daadwerkelijk getekend kan worden.