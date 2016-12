Veiligheidsraad stemt voor wapenstilstand en vredesproces in Syrië

Door: redactie

31/12/16

Maandenlang geraakte de verdeelde VN-Veiligheidsraad het maar niet eens over een resolutie voor vrede in Syrië. Nu is er met een voorstel van Moskou en Ankara toch een doorbraak bereikt.

De VN-Veiligheidsraad heeft de al in werking getreden wapenstilstand in Syrië goedgekeurd. Bovendien bekrachtigde de door Rusland voorgelegde en zaterdag in New York unaniem aangenomen resolutie de plannen voor de vorming van een overgangsregering om het land uit de bijna zes jaar durende burgeroorlog met een half miljoen doden te voeren. Dankzij de resolutie zouden hulpverleners ook sneller en veiliger toegang krijgen tot de noodlijdende bevolking. Ondertussen betichten verschillende Syrische rebellengroepen de regeringstroepen ervan het bestand te schenden, en dreigen ze ermee de wapens opnieuw op te nemen.



Bijzonderheden over de wapenstilstand en het pad naar de vrede werden in de VN-resolutie niet genoemd. Daartoe werden echter documenten over de reeds onderhandelde voorwaarden voor het akkoord over de wapenstilstand verspreid onder de 15 lidstaten tellende VN-Veiligheidsraad. Ook is er sprake van gesprekken tussen vertegenwoordigers van de oppositie en de regering van president Bashar al-Assad, die Rusland en Turkije op 15 januari willen organiseren. En de speciale VN-gezant voor Syrië, Staffan de Mistura, wil de oorlogspartijen vanaf 8 februari in Genève rond de tafel brengen.



De Russische VN-ambassadeur Vitali Tsjoerkin had vrijdag ook Egypte, Saoedi-Arabië, Koeweit en Qatar uitgenodigd om zich met de voorbereidingen van het overleg in de Kazachse hoofdstad Astana te bemoeien. Bovendien moet de nieuwe Amerikaanse regering onder de toekmstige president Donald Trump, die op 20 januari de eed aflegt, een "belangrijke speler" zijn. Ook Iran is bij de oplossing van het conflict een belangrijke partner. De Europese Unie had parallel aangekondigd in januari bilaterale gesprekken over Syrië te houden, zonder in details te treden.



In de meeste delen van het land werd de wapenstilstand op de tweede dag gerespecteerd, aldus het Syrische Observatorium voor Mensenrechten (SOHR). Maar ten noordwesten van Damascus kwam het opnieuw tot zware gevechten en luchtaanvallen. Daar werd tussen rebellen en gezagasgetrouwe troepen in de vallei Wadi Barada hevig gevochten. In het gebied liggen belangrijke bronnen, die voor de watervoorziening van de hoofdstad van tel zijn. Volgens VN-cijfers zijn tot vier miljoen mensen in en rond Damascus van de watervoorziening afgesneden.



Verschillende rebellengroepen spraken van schendingen van het bestand en dreigen ermee de strijd te zullen hervatten. "Het voortdurende binnendringen van Syrische troepen in gebieden die in handen zijn van 'revolutionaire facties', zal tot een einde van de afspraken leiden", klinkt het in een zaterdag gepubliceerd schrijven van verschillende rebellengroepen. Het staatspersbureau Sana bericht dan weer over schendingen van de opstandelingen tegen het staakt-het-vuren.



Extremistische groepen zoals de terreurorganisatie Islamitische Staat en het vroegere al-Nusra Front (nu Jabhat Fatah al-Sham), die zich enkele maanden geleden officieel afscheurde van het terreurnetwerk al-Qaida, zijn uitgesloten van de wapenstilstand.