Minstens 153 executies in Saoedi-Arabië voorbije jaar

31/12/16 - 19u57 Bron: AFP

In Saoedi-Arabië zijn het afgelopen jaar minstens 153 mensen geëxecuteerd. Dat becijferde AFP op basis van officiële aankondigingen. In het ultraconservatieve koninkrijk is de sharia van kracht. Saoedi-Arabië past de doodstraf toe in zaken rond terrorisme, doodslag, verkrachting, gewapende overval en drugstrafiek.