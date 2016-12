'Brexit' woord van het jaar voor Onze Taal

Door: redactie

31/12/16 - 16u30 Bron: ANP

© reuters.

Het Genootschap Onze Taal, een vereniging van taalliefhebbers, heeft 'brexit' gekozen als woord van het jaar. Het werd tot winnaar uitgeroepen door de leden en volgers van Onze Taal en de luisteraars van het Nederlandse radioprogramma 'De Taalstaat'.

Op de tweede plaats eindigde 'boze witte man', zoals tegenwoordig iemand wordt genoemd die zich niet gehoord voelt als het gaat om belangrijke maatschappelijke vraagstukken. De derde plaats was voor 'nepnieuws'. Vorig jaar was 'sjoemelsoftware' het woord van het jaar bij Onze Taal.



De Dikke van Dale riep anderhalve week geleden 'samsonseks' uit tot woord van het jaar in Vlaanderen. In Nederland werd het 'treitervlogger', iemand die videoblogs maakt van het treitergedrag van zijn vrienden.