Poetin dankt de Russen voor hun steun in crisistijd

Door: redactie

31/12/16 - 17u36 Bron: DPA

In toespraak op de staatstelevisie heeft de Russische president Vladimir Poetin de Russen bedankt voor hun steun in tijden van crisis. "Ik zou u van harte willen bedanken voor uw waarlijke, hartelijke zorg om Rusland", zei Poetin.

Het belangrijkste is dat we in ons zelf geloven en in de kracht van ons eigen land Vladimir Poetin

Het afgelopen jaar was "niet eenvoudig", zei Poetin. "Maar de moeilijkheden die we op onze weg vonden, hebben ons verenigd en ons geholpen om enorme reserves van onze mogelijkheden aan te spreken en om vooruit te geraken".



Rusland kent aan het einde van 2016 de zwaarste crisis met de VS sinds het einde van de Koude Oorlog. Daarnaast wegen de oorlog in Syrië, het conflict in Oekraïne en de Navo-activiteiten in Oost-Europa zwaar op het Russische gemoed. Het land kent ook al twee jaar lang een economische recessie.



"Het belangrijkste is dat we in ons zelf geloven en in de kracht van ons eigen land", besloot Poetin zijn drie minuten durende toespraak vanop een van de torens van het Kremlin.



De nieuwjaarsrede vanop het Kremlin is een traditie die uit de Sovjettijd is overgenomen. Gewezen Sovjetleider Leonid Brezjnev voerde die in 1970 in.