Ondanks protest: paus kan nu dagelijks McDonald's eten

Door: redactie

31/12/16 - 17u38 Bron: Belga

© reuters.

Ondanks protest van omwonenden en kardinalen heeft het omstreden filiaal van McDonald's, vlak bij het Vaticaan, de deuren geopend. Toeristen kunnen nu op enkele meters van het Sint-Pietersplein in Rome hun honger stillen met hun favoriete hamburger en frietjes.

Het fastfoodfiliaal bevindt zich bovendien in een pand van het Vaticaan, dat de ruimte verhuurt. Dat heeft ook bij enkele kardinalen kwaad bloed gezet.



Op een steenworp van de McDo woonde ook Joseph Ratzinger, voor hij tot paus Benedictus XVI werd verkozen. "In plaats van een hamburgertent had het Vaticaan erbeter een sociaal centrum ingericht", morren de tegenstanders. Bij Apsa, het vastgoedbedrijf van het Vaticaan, begrijpt men de ophef niet. McDonald's reageerde niet op de kritiek.