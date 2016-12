Istanboel zonder stroom door sneeuw en vrieskou

Door: redactie

31/12/16 - 17u18 Bron: DPA

Sneeuw en vrieskou in Istanboel: idyllisch maar ook problematisch voor de stroomvoorziening. © ap.

Massale stroompannes bij temperaturen van rond het vriespunt hebben het geduld van de inwoners van de Turkse miljoenenstad Istanboel zwaar op de proef gesteld. Het ministerie van Energie deelde vandaag mee dat door de hevige sneeuwval en zware stormen de aanvoerleidingen uit Anatolië zijn beschadigd, die de grootste stad van Turkije van elektricteit voorzien. Het ministerie wees er echter ook op dat andere redenen dan het weer niet uit te sluiten zijn. Enkele leidingen zijn pas onlangs vernieuwd. De oorzaken worden onderzocht. Meer dan 160 medewerkers zijn de schade aan het herstellen.

In Istanboel kwam het donderdag en vrijdag tot urenlange stroompannes. Ook vandaag waren de voorzieningen nog niet volledig hersteld. In Centraal-Anatolië is er de voorbije dagen erg veel sneeuw gevallen. Ook in Istanboel woedt een zware storm met sneeuwregen.