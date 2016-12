Jongen (9) verliest penis nadat besnijdenis fout gaat

Koen Van De Sype

Dokters hebben de penis van een jongen van 9 jaar uit Maleisië moeten amputeren, nadat zijn besnijdenis in een ziekenhuis fout was gegaan. "'Mama, waarom ben je zo triest', zei hij tegen me toen hij wakker werd", vertelt zijn moeder. "Ik probeerde niet te wenen."

Het incident gebeurde afgelopen week en zou volgens de advocaten van het slachtoffertje te wijten zijn aan een veronachtzaamheid van de dienstdoende chirurg. Dat zeiden ze gisteren voor het ziekenhuis waar de jongen behandeld wordt in hoofdstad Kuala Lumpur.



De arts sneed per ongeluk het topje van de penis af tijdens de ingreep op 15 december. Vervolgens probeerde hij het er weer aan te naaien, maar dat deed hij niet goed. Het kind werd uiteindelijk doorverwezen naar een ander ziekenhuis voor een nieuwe, urgente ingreep. Maar tegen die tijd was het topje al helemaal zwart uitgeslagen. Daardoor moest het volledige orgaan worden geamputeerd. Lees ook Dokter zorgt voor doorbraak in opsporen kankers, maar zijn eigen zoon kon hij niet redden

