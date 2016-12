Dit is waarschijnlijk de eerlijkste bedelaar ter wereld. En hij wordt ervoor beloond

Koen Van De Sype

31/12/16 - 13u45 Bron: Mirror, Metro

© Facebook.

Karma bestaat. Een bedelaar die een winkeltas met spullen ter waarde van bijna 250 euro vond en er alles aan deed zodat die terug bij zijn rechtmatige eigenaar raakte, wordt nu onverwachts beloond voor zijn opmerkelijke daad van naastenliefde. Zijn verhaal ging viraal op het internet en nu wordt geld voor hem ingezameld om hem een beter leven te geven.

Het verhaal speelt zich af in het Britse Liverpool. Zwerver Gary vond er twee dagen voor Kerstmis een winkeltas in een telefoonhokje. Daarin zaten een pak en nog wat andere spullen. Maar in plaats van het principe van de eerlijke vinder te huldigen, trok hij naar de shop waar de tas vandaan was - Greenwoods Menswear - in een poging de eigenaar op het spoor te komen. "Ik dacht dat die wel een reden zou hebben gehad om het pak te kopen, zoals een huwelijk, een begrafenis of een feestje", vertelt de man, die enkele weken terug nog gewond raakte nadat hij op straat werd afgetuigd. "Ik wilde dat hij alles terugkreeg. Ik had de spullen inderdaad ook kunnen verkopen voor mezelf, maar zo iemand ben ik niet. Niet dat ik zo bijzonder ben, hoor. Ik heb gewoon het juiste gedaan."

Lewis Roberts. © Facebook.

De manager van de winkel belde daarop naar de vriend van de eigenaar, die zijn nummer had achtergelaten omdat hij op zoek was naar werk. Die bracht Gary in contact met zijn kameraad en de twee spraken af om elkaar te ontmoeten en de spullen terug te geven.



Verrast

De eigenaar van de tas - Lewis Roberts - was aangenaam verrast dat hij zijn boodschappen terug had en hij postte een berichtje op zijn Facebookpagina om de man te bedanken. "Deze man, Gary, vond mijn winkeltas die ik vergeten was in Liverpool gisteravond", schreef hij. "Via de winkel bezorgde hij me alles terug. Hij is een chef-kok, dus mocht iemand een baan voor hem hebben... Dat verdient hij absoluut, want hij had mijn spullen ook gewoon kunnen verkopen. God weet dat hij het geld kon gebruiken. Ik heb zijn nummer en ik weet waar ik hem kan vinden in de stad."



Weerklank

Het verhaal van Gary kreeg flink wat weerklank en het Facebookbericht werd bijna 20.000 keer gedeeld. Al snel werd een online fundraiser op touw gezet om de man te belonen en opstapje naar een beter leven te geven. Die bracht in drie dagen tijd al meer dan 6.000 euro op. Een speciale Facebookpagina probeert hem ook een onderdak te bezorgen. Greenwoods Menswear deed hem een luxejas cadeau en beloofde hem ook al een pak als hij ergens een sollicitatie mocht doen.