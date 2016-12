Ongezien: Italië zet scherpschutters in voor nieuwjaarsviering in Rome

Koen Van De Sype

De Italiaanse autoriteiten willen niets aan het toeval overlaten tijdens de viering van oudejaar. Om een mogelijke terroristische aanslag te vermijden worden in Rome onder meer scherpschutters ingezet. In Milaan zijn undercoveragenten op post met speciale mobiele telefoons die bestand zijn tegen een overbelast systeem door nieuwjaarswensen. En in Bologna vliegen drones rond.

"We staan op scherp en laten niets aan het toeval over", zegt minister van Binnenlandse Zaken Marco Minniti. "Ons veiligheidssysteem heeft met het vatten van de dader van de aanslag in Berlijn al bewezen dat het goed werkt."



Vaticaan

In een hele reeks Italiaanse steden zijn bijzondere maatregelen van kracht, in de eerste plaats in Rome. Daar zijn de vele bedreigingen van terreurorganisatie IS aan het adres van het Vaticaan niet vreemd aan. Op verscheidene plaatsen worden scherpschutters opgesteld en er zijn extra politiemensen te voet, op de fiets en te paard paraat. Ook op de Tiber zal er verhoogde waakzaamheid zijn, van de rivierpolitie. Hotspots zijn het Colosseum en het Circus Maximus, waar heel wat feestvierders worden verwacht. Daar worden aan de toegangen extra controles uitgevoerd. En ook de bruggen in de stad worden extra in de gaten gehouden en beveiligd met onder meer metaaldetectors.

