Minstens 27 doden bij dubbele aanslag op markt in Bagdad

Door: redactie

31/12/16 - 09u33

© reuters.

Bij de dubbele aanslag op een markt in Bagdad zijn vandaag zeker 27 doden en 53 gewonden gevallen. Dat zegt een politiebron.

De dubbele aanslag vond plaats op de markt van al-Sinek in het centrum van Bagdad. Op een moment dat er veel kopers en verkopers op de markt waren, bliezen twee zelfmoordterroristen zichzelf op. De aanslag is nog niet opgeëist.



Het gaat om de zwaarste aanslag in de Iraakse hoofdstad sinds midden oktober. Toen vielen er bij een zelfmoordaanslag in een sjiitische wijk in totaal 34 doden.