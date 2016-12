Geestelijke vader (106) van Bambi overleden

Koen Van De Sype

© Facebook/Disney.

Tyrus Wong - de geestelijke vader van Bambi - is overleden. Zijn tekeningen waren de inspiratie voor de bekende animatiefilm van Disney uit 1942. De man werd 106.

Wong werd geboren in China in 1910 en emigreerde samen met zijn vader naar Californië toen hij negen was. Zijn moeder en zus bleven achter. Na een kunstopleiding ging hij al snel in de animatiesector aan de slag. Drie jaar werkte hij voor de Walt Disney Studios, waar hij honderden schetsen maakte van Mickey Mouse. Tot hij over een film hoorde die in preproductie was over een hert.



Schetsen

De artiest legde zich toe op een hele reeks schetsen van het hoofdpersonage in het bos en die trokken de aandacht van Walt Disney. Hij gebruikte ze als inspiratie voor de klassieker uit 1942.