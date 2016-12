"Russen hackten ook Amerikaans elektriciteitsbedrijf"

Door: redactie

Russische hackers zijn het computersysteem van een Amerikaans elektriciteitsbedrijf binnengedrongen. Dat meldt The Washington Post vandaag. Volgens de krant is er geen schade aangericht.

De Amerikaanse regering zei eerder dat hackers in de operatie Grizzly Steppe verbonden zijn aan de Russische regering. Een code van die Grizzly Steppe is ontdekt in de computers van een elektriciteitsbedrijf in de staat Vermont, aldus de Washington Post. Amerikaanse veiligheidsexperts waarschuwen al langer voor hacks bij nutsbedrijven.



Sancties

Het nieuws volgt op de sancties die Barack Obama donderdag aankondigde. Met een rits strafmaatregelen wil de Amerikaanse president de Russen straffen voor hacks rond de verkiezingen in november. Er worden onder meer 35 Russische diplomaten het land uitgezet en twee Russische complexen op Amerikaans grondgebied gesloten.



Hulp- en medische diensten

Volgens The Washington Post houdt de Amerikaanse overheid computersystemen van elektriciteitsbedrijven in de gaten omdat storingen enorme gevolgen kunnen hebben voor hulp- en medische diensten. De overheid waarschuwde voor de code van de Grizzly Steppe en medewerkers van het bedrijf in Vermont vonden vervolgens het hack.



De krant zegt op basis van hooggeplaatste ambtenaren dat onduidelijk is wat de Russen wilden bereiken met het binnendringen van het computersysteem.



Oekraïne

Rusland wordt er ook van verdacht het elektriciteitsnetwerk in Oekraïne in december 2015 gehackt te hebben. Toen zaten 250.000 mensen zonder stroom. Het hoofd van de Amerikaanse veiligheidsdienst NSA zei daarover dat het niet de vraag was of maar wanneer een soortgelijke Russische aanval op de Verenigde Staten zou plaatsvinden.