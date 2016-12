"Moslimterrorisme is grootste test", zegt Merkel in nieuwjaarsspeech

Bewerkt door: Redactie

31/12/16 - 04u15 Bron: AP, Reuters

Angela Merkel bij haar nieuwjaarstoespraak. © afp.

In haar nieuwjaarstoespraak heeft Angela Merkel nieuwe maatregelen aangekondigd die de veiligheid in Duitsland moeten vergroten na de dodelijke aanslag op een kerstmarkt in Berlijn. De Duitse bondskanselier zei ook dat moslimterrorisme de grootste test is waar Duitsland mee te maken heeft.

Zware testen

Volgens Merkel is Duitsland sterker dan terrorisme en zal de regering alles doen om "veiligheid in vrijheid" te waarborgen. Ze zei dat de Duitse overheid met wetten komt om de veiligheid te verbeteren na de aanslag in Berlijn op 19 december waarbij twaalf mensen om het leven kwamen. De verdachte van de terreuraanslag, een Tunesische asielzoeker, werd vorige week in Italië doodgeschoten. 2016 was een jaar van "zware testen", waarvan de zwaarste moslimterrorisme was, aldus Merkel. "Het is vooral bitter en ziekmakend wanneer terreuraanslagen worden gepleegd door mensen die bescherming zoeken in ons land."



Merkel roept haar landgenoten op om zich door middel van meer samenhang te verzetten tegen de "van haat vervulde moordenaars", en om niet toe te geven op de democratische waarden na de aanslag op een kerstmarkt in Berlijn. "Door te blijven leven en werken, maken we de terroristen duidelijk dat zij moordenaars zijn, vervuld met haat, maar dat het niet zij zijn die beslissen hoe wij leven", klinkt het in een televisietoespraak die vanavond zal worden uitgezonden.



Controversieel

Merkel verdedigt ook haar controversiële beslissing in september 2015 om de Duitse grenzen open te stellen voor vluchtelingen die gestrand waren in Hongarije. Daarvoor verwijst ze naar de bombardementen op de Syrische stad Aleppo. Die tonen volgens haar aan "hoe belangrijk en juist" het is om bescherming te bieden aan mensen die oorlog ontvluchten.



Herkiesbaar

Ze maakte onlangs bekend dat ze zich herkiesbaar stelt als lijsttrekker bij de CDU voor een volgende regeringstermijn. Merkel hoopt na de in september geplande verkiezingen een vierde termijn als bondskanselier te kunnen aanvatten.