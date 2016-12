Merkel in nieuwjaarsspeech: "Terrorisme is grootste test"

Bewerkt door: Redactie

In haar nieuwjaarstoespraak heeft Angela Merkel nieuwe maatregelen aangekondigd die de veiligheid in Duitsland moeten vergroten na de dodelijke aanslag op een kerstmarkt in Berlijn. De Duitse bondskanselier zei ook dat moslimterrorisme de grootste test is waar Duitsland mee te maken heeft.

Ze omschreef 2016 in haar jaarlijkse televisietoespraak als een jaar waarin de wereld op zijn kop stond. Ze spoorde Duitsers aan populisme links te laten liggen en ziet voor Duitsland een leidende rol in het aanpakken van de verschillende problemen in de Europese Unie. Merkel zegt dat vele Duitsers hun vraagtekens hebben bij de EU - die ze verdedigde.



Gezamenlijke belangen

Ook al is de Europese Unie "traag", de leden zouden zich moeten concentreren op gezamenlijke belangen. "Ja, Europa zou zich moeten richten op wat het echt beter kan dan een land zelf. Maar wij Duitsers zouden nooit op het idee moeten komen dat elk land een betere toekomst heeft als het alleen verder gaat", waarmee de Duitse bondskanselier uithaalde naar Brexit en de Duitse partij AfD die een vertrek uit de EU wil en een stop op asielzoekers. Lees ook "Stuur vluchtelingen terug naar Afrika": Merkel krijgt tegenwind van zusterpartij CSU na aanslag Berlijn

