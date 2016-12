Tachtig gewonden op Australisch muziekfestival

Door: redactie

Op een muziekfestival in Australië zijn vrijdagavond (lokale tijd) zo'n tachtig bezoekers gewond geraakt in het gedrang na een concert. De paniek ontstond toen enkele bezoekers vielen bij het verlaten van een tent waar een optreden was.