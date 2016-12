Akkoord over aftreden Congolese president Kabila na verkiezingen volgend jaar

Door: redactie

31/12/16 Bron: Belga

President Kabila in november van dit jaar. © afp.

Na vijftien dagen van onderhandelen zijn meerderheid en oppositie in Congo tot een akkoord gekomen, dat zaterdagochtend ondertekend zal worden. Er werd overeengekomen dat president Kabila zal aftreden na verkiezingen, die voor het einde van 2017 moeten doorgaan.

"Vandaag is het politieke compromis er, de ondertekening van het akkoord zal morgenvroeg gebeurden, zo verklaarde Mgr. Utembi, de voorzitter van de nationale bisschoppenconferentie die de onderhandelingen begeleidde.



Politieke crisis

De Democratische Republiek Congo gaat al enige tijd door een politieke crisis. Dat is het gevolg van de weigering van president Kabila om af te treden, hoewel zijn mandaat op 20 december afliep. Volgens Utembi voorziet het bereikte akkoord in de organisatie van provinciale en parlementsverkiezingen voor het einde van 2017. Tot dan mag huidig president Kabila aanblijven. Oppositiepartij Rassemblement mag dan weer een nieuwe premier aanduiden.



Politiek gevoelige dossiers

Daarnaast wordt er een commissie van hoge magistraten geïnstalleerd. Die moet enkele politiek erg gevoelige dossiers onderzoeken, zoals de vrijlating van politieke gevangenen en de terugkeer van ballingen.



Sinds de onafhankelijkheid in 1960 kende Congo nog nooit een vreedzame machtsoverdracht.