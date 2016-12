Trump: "Ik heb altijd geweten dat Poetin zeer intelligent is"

Door: redactie

De Amerikaanse verkozen president Donald Trump prijst de Russische president Vladimir Poetin dat hij de Amerikaanse sancties tegen zijn land niet met vergeldingsmaatregelen beantwoordt. "Ik heb altijd geweten dat hij (Poetin) is zeer slim is", twitterde de Republikein.

Great move on delay (by V. Putin) - I always knew he was very smart! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump)

De Russische president Vladimir Poetin wil geen Amerikanen uitwijzen als vergelding voor de uitwijzing van 35 Russen uit de Verenigde Staten. Poetin zei vrijdag hij eerst wil bekijken hoe de nieuwe president Donald Trump zich straks opstelt tegenover Rusland. Poetin betreurt het dat de huidige president Barack Obama op deze manier zijn regeerperiode afsluit. Trump wordt 20 januari president van de VS.



Poetins verklaring dat hij geen tegenacties onderneemt na de jongste Amerikaanse sancties tegen Russen weerspreekt de dreigende woorden van zijn minister van Buitenlandse Zaken, Sergej Lavrov. Die zei vrijdag nog dat de sancties niet onbeantwoord zullen blijven.



Trump prees Poetins besluit om af te wachten als een "geweldige zet''. "Ik heb altijd geweten dat hij heel slim is'', liet de aankomend president weten via Twitter, zijn gebruikelijke kanaal om zijn mening te geven.



Obama had donderdag nog eens herhaald dat Rusland "acties heeft ondernomen die bedoeld waren om het Amerikaanse verkiezingsproces te beïnvloeden''. Waar hij eerder nog een kleine slag om de arm hield, zei hij ditmaal stellig dat "de diefstal en publicatie van gegevens alleen kan zijn aangestuurd door de hoogste niveaus van de Russische regering''.



Lavrov noemde alle beschuldigingen ongefundeerd. Hij stelde Poetin voor 35 Amerikaanse diplomaten uit te wijzen in reactie op het wegsturen van diplomaten door de VS. Obama stelde donderdag een reeks sancties tegen Rusland in, vooral gericht tegen de Russische inlichtingendiensten. Zo moeten 35 Russen het land uit.