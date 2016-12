Israël waarschuwt toeristen in India: "Aanslag is nakend"

Door: redactie

Toeristische plaatsen, waaronder de Taj Mahal, worden geviseerd. © ap.

Israël waarschuwt India voor nakende aanslagen op westerse en toeristische doelen. Vooral in het zuidwesten van het land zou een "acuut risico'" op terroristisch geweld zijn.

"De nadruk moet vooral worden gelegd op evenementen in de komende dagen, zoals strand- en clubfeesten tijdens Nieuwjaar waar veel toeristen samenkomen"', aldus de waarschuwing.



Andere landen waarschuwen hun burgers ook al langer op te passen in India. "India is regelmatig het doelwit van terroristische aanslagen. Sinds 2006 werden daarbij publieke plaatsen en toeristische trekpleisters (hotels, treinstations, markten en gebedsoorden) van talrijke steden geviseerd: Mumbai, New Delhi, Jaipur, Faizabad, Varanasi, Lucknow, Hyderabad, Ahmedabad, Bangalore Pune, Margao (Goa), Assam, Imphal (Manipur). Het is raadzaam de grootste voorzichtigheid in acht te nemen tijdens het bezoek van publieke plaatsen", meldt de website van Buitenlandse Zaken.



Voor veruit het grootste deel van het land geldt geen negatief reisadvies.