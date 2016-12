Zangeres van koor dat moet zingen bij Trumps inauguratie stapt op: "Ik zou mezelf nooit meer kunnen aankijken"

Door: redactie

Een lid van het Mormon Tabernacle Choir is opgestapt omdat het koor zal optreden bij de inhuldiging van Donald Trump als nieuwe president van de VS op 20 januari. Meer dan 22.000 mensen hebben een petitie ondertekend waarin ze het hele koor oproepen om niet aan de ceremonie deel te nemen. Het Trump-team is er totnogtoe niet in geslaagd om topartiesten aan te trekken voor het evenement.

Jan Chamberlin © Facebook - Jan Chamberlin. Het Mormon Tabernacle Choir uit Salt Lake City, Utah, maakt deel uit van de 'Church of Jesus Christ of Latter-day Saints' (Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen), in de volksmond gekend als de mormoonse Kerk.



Na vijf jaar bij het koor, besluit Jan Chamberlin dat het hier voor haar stopt, omdat "het zal lijken alsof het koor tirannie en fascisme goedkeurt door te zingen voor deze man".



Daarmee telt het 360-koppige koor ineens een lid minder. "Ik kan gewoon niet verder doen, gezien de recente ontwikkelingen. Ik zou mezelf nooit meer kunnen aankijken," schreef ze gisteren op Facebook in een bericht dat een kopie is van haar ontslagbrief aan het koor. "Ik voel me verraden", aldus Chamberlin. Ze wijst erop dat de geschiedenis zich herhaalt en dat Trump dezelfde technieken gebruikt als Hitler. "We moeten onze liefde en steun aan de vluchtelingen en verdrukten blijven tonen door te vechten tegen al het kwaad," benadrukt ze. Lees ook Kent u hier iemand van? Deze 'sterren' zullen optreden op de eedaflegging van Donald Trump

Gemengde reacties "De deelname van het koor betekent geen impliciete steun aan een partij of politiek. Het is een uiting van onze steun aan de vrijheid, beleefdheid en een vreedzame machtsoverdracht." Eric Hawkins, woordvoerder van de mormoonse Kerk Een petitie op change.org, die werd opgestart door de mormoon Randall Thacker, roept het koor op om niet op te treden tijdens de ceremonie. Volgens de petitie worden de waarden van de Kerk niet gereflecteerd door de deelname van het koor en zal het zo het wereldwijde imago van de Kerk schaden. Vandaag hadden al meer dan 22.000 mensen de petitie ondertekend.



De mormoonse Kerk wijst erop dat een deelname aan het inauguratie van Trump vrijwillig is en dat het Tabernacle Choir ook in het verleden zong tijdens inhuldigingen van vijf andere Republikeinse presidenten.



Volgens Eric Hawkins, de woordvoerder van de Kerk, zijn er gemengde reacties op de deelname van het koor. "Mensen drukken zowel voor- als tegenstand uit. De deelname van het koor... betekent geen impliciete steun aan een partij of politiek. Het is een uiting van onze steun aan de vrijheid, beleefdheid en een vreedzame machtsoverdracht."

Radio City Rockettes De Rockettes tijdens een opvoering aan het Witte Huis op 19 januari 2005. © ap. Ook onder de Radio City Rockettes, een dansgroep die heeft toegezegd om op te treden op de openingsceremonie, heerst er ontevredenheid onder verschillende danseressen. "We doen veel evenementen, maar er zijn geen evenementen geweest die een trauma kunnen veroorzaken. Dit doen zou traumatiserend zijn voor sommige mensen," vertelde een anonieme Rockettes-danseres deze week aan het magazine Marie Claire.